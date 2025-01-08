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Cumhurbaşkanı Erdoğan, camilerin temizliğini yapan Sultan Bayat ve ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camilerin temizliğini yapan Sultan Bayat ve ailesini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da camilerin temizliğini yapan Sultan Bayat ve ailesini Beştepe'de ağırladı.