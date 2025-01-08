Cumhurbaşkanı Erdoğan, camilerin temizliğini yapan Sultan Bayat ve ailesini kabul etti

AA & Ensonhaber
Afyonkarahisar’da cami temizliği yaparak geçimini sağlayan Sultan Bayat ve ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından misafir edildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da yer aldı.
ERDOĞAN, GEÇEN YIL ARACININ ÖNÜNÜ KESEN BAYAT'A SÖZ VERMİŞTİ
Camilerin temizlik hizmetini yapan Sultan Bayat, Erdoğan'ın geçen yılki Afyonkarahisar ziyaretinde aracının önünü kesmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bayat ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlama sözü vermişti.
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