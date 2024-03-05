Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı'nı ağırlayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı konuk edecek. İsrail'in Gazze Şeridi'ni topyekün hedef alan saldırıları, ateşkes için yürütülen çalışmalar ve Filistinlilere yönelik insani yardımlar görüşmede tüm detaylarıyla ele alınacak.

ensonhaber.com

Türkiye, Gazze Şeridi'ne İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Hem Filistin yönetimi, hem Hamas, hem de diğer ülkelerle farklı düzeylerde temas devam ediyor.

Bu kapsamda Ankara, bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 aylık bir aranın ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı konuk edecek.

Türkiye katliamların bir an önce durdurulmasını istiyor

Türkiye'nin önceliği İsrail'in Gazze'deki katliamlarının bir an önce durdurulması.

Bu hedefe ramazan ayı başlamadan ulaşılması için de yoğun diplomasi trafiği yürütülüyor.

Erdoğan'ın Abbas ile yapacağı görüşmede ateşkes konusundaki son durum ve Türkiye'nin garantörlük önerisi masaya yatırılacak.

İnsani yardımların ulaştırılması içim atılacak adımlar görüşülecek

Adil ve kalıcı barışın tek yolunun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkün olabileceği bir kez daha vurgulanacak.

Görüşmede Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için atılabilecek adımlar da konuşulacak.