Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Şimşek ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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Üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferi sonrası kabineyi oluşturmak için görüşmelere şimdiden başladı.

Mehmet Şimşek ile Külliye'de görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ekonomiden Sorumlu Eski Bakan Mehmet Şimşek'i Külliye'de ağırladığı, kendisinin görev alması konusun da ikna çabalarının sürdüğü öğrenildi.



"Mehmet Şimşek ekonominin başına geçecek" iddiası

Son zamanlarda Mehmet Şimşek'in tekrar kabineye dönüp dönmeyeceği merak konusu olmuştu.

AK Parti'nin önceki hükümetlerinde önemli rol oynayan Mehmet Şimşek'in tekrar ekonomi yönetiminin dümenine geçeceği iddiaları, Erdoğan ile yaptığı son görüşme ile iyice kuvvetlendi.

Gaziantep'ten aday olmadı

Bu iddiaları güçlendiren diğer bir nokta ise Mehmet Şimşek'in eski seçim bölgesi Gaziantep'ten milletvekili adayı olmaması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin ardından ekonomi yönetimini Şimşek'e emanet etmek istemesi.