Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24-25 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacağını duyurdu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zirvede Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler ve riskler hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti.

İKİLİ GÖRÜŞMELER DE GERÇEKLEŞTİRECEK

Müttefiklerin savunma harcamalarının mevcut güvenlik ortamının gerektirdiği düzeye çıkartılması amacıyla yeni bir Savunma Yatırım Taahhüdü'nün zirvenin ana gündemini oluşturacağını aktaran Altun, zirvede NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında NATO'nun caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin de değerlendirileceğini kaydetti.

Altun, Erdoğan'ın zirve kapsamında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin de öngörüldüğünü ifade etti.