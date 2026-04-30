Yıldırım: Sınır kadar iç birlik de güvenliğin temeli

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan’da düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Türkiye'nin Güvenlik Meseleleri ve Çözüm Önerileri” panelinde konuştu. Türkiye’nin güvenlik politikalarının yalnızca sınır hattıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Yıldırım, iç toplumsal dayanışmanın da en az dış tehditler kadar belirleyici olduğunu söyledi.

GÜVENLİK VURGUSU: "İÇ DAYANIŞMA OLMAZSA OLMAZ"

Panelde yaptığı değerlendirmelerde güvenlik kavramının çok boyutlu olduğuna dikkat çeken Yıldırım, sadece askeri ve sınır güvenliğine odaklanmanın yeterli olmadığını ifade etti.

Toplumsal birlik ve beraberliğin korunmasının, ülkenin direncini artıran en önemli unsur olduğunu dile getiren Yıldırım, bu alanın ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GÜCÜ GENÇ NÜFUSU"

Türkiye’nin demografik yapısına da değinen Yıldırım, genç nüfusun ülkenin en büyük avantajı olduğunu söyledi.

Gençlerin iyi eğitilmesi ve doğru yönlendirilmesinin, Türkiye’nin gelecekteki konumunu doğrudan etkileyeceğini ifade eden Yıldırım, bu potansiyelin doğru değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE YÜZYILI" VİZYONU

Konuşmasında “Türkiye Yüzyılı” hedeflerine de değinen Yıldırım, bu vizyonun geçmişten gelen birikimin üzerine inşa edildiğini belirtti.

Türkiye’nin bölgesinde lider, küresel ölçekte ise etkili bir aktör olmayı amaçladığını ifade eden Yıldırım, bu hedefe ulaşmada güvenlik politikalarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının şart olduğunu söyledi.

ERZİNCAN'DA GÜVENLİK PANELİ

Panel, Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Hamza Aydoğdu, Türkiye açısından giderek önem kazanan güvenlik başlıklarının Erzincan’da ele alınmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Program, açılış konuşmalarının ardından yapılan ilk oturumla devam etti. Panelde, Türkiye’nin güncel güvenlik meseleleri ve çözüm önerileri farklı boyutlarıyla tartışıldı.