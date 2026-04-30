Ataşehir'de başkan vekili seçimi: CHP’nin adayı Murat Güneş göreve seçildi

Onursal Adıgüzel, Ataşehir Belediyesi’nde yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 22 Nisan’da tutuklanmış ve ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Bu gelişmenin ardından belediyede başkan vekilliği süreci başlatıldı.

Ataşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğun CHP grubunda olması dikkat çekti. Mecliste CHP’nin 26, Cumhur İttifakı’nın ise 12 üyesi bulunuyor. Bu tablo seçim sürecinin en belirleyici unsuru oldu.

OYLAMA TURLARLA İLERLEDİ

Başkan vekili seçimi, üç turda tamamlandı. İlk turda CHP adayı Murat Güneş 23 oy alırken, AK Parti adayı Serdar Orhan 12 oyda kaldı. Bir oy geçersiz sayıldı.

İkinci turda da benzer tablo ortaya çıktı; Güneş 22, Orhan 13 oy aldı. Bir oyun yine geçersiz sayılması üzerine seçim üçüncü tura taşındı.

MECLİSTE GERGİNLİK

İkinci tur sonrası seçim sürecinde zaman zaman tansiyon yükseldi. Parti temsilcileri arasında sözlü tartışmalar yaşanırken, gerginlik kısa sürede kontrol altına alındı. Seçim süreci üçüncü turla devam etti.

CHP'NİN ADAYI MURAT GÜNEŞ SEÇİLDİ

Üçüncü tur oylamanın ardından CHP’nin adayı Murat Güneş, çoğunluğun oyunu alarak Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçildi ve göreve getirildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet” ve “örgüt kurma” iddialarıyla operasyon düzenlenmiş, aralarında belediye başkanının da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştı. Soruşturmanın yargı süreci devam ediyor.