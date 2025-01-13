Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rauf Denktaş'ı ölüm yıl dönümünde andı

DHA
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, vefatının 13. yılında anılıyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Kıbrıs Türkü’nün haklarını savunmak için omuz omuza mücadele ettiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı ve Kıbrıs davasının lideri Rauf Denktaş’ı, vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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