Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin katlettiği Aykut ve Boz ailelerinin yakınlarıyla görüştü

DHA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde, 36 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen Aykut ve Boz ailelerinin yakınlarıyla, AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

AİLELERİN HALEN TAZE ACILARI PAYLAŞILDI

Basına kapalı gerçekleşen bu anlamlı görüşme sonrası, Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan fotoğraflar, buluşmanın izlerini yansıttı.

BEBEK, KADIN, YAŞLI DEMEDEN 28 SİVİLİ KATLETTİLER

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin yaklaşık 50 kilometre uzağındaki İkiyaka köyü, 24 Kasım 1989'da terör örgütü PKK'nın en büyük ve acımasız sivil katliamlarından birine sahne oldu.

Akşam karanlığında köye gelen PKK'lı teröristler, evlere girerek bebeklerden yaşlılara, kadınlardan çocuklara kadar masum sivilleri hedef aldı ve 28 kişiyi acımasızca katletti. Teröristler, köydeki evleri ateşe vererek büyük bir yıkım yaşattı.

İkiyaka halkı, terör örgütünün vahşetinin izlerini, acısını ve kayıplarını hala yüreklerinde taşıyor.