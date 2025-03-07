Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar iftar programında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftarı'nda konuşma yaptı.

AHİLİK YEMİNİ

Erdoğan'ın açıklamaları özetle şu şekilde:

Mesleğe başlayan esnaf ve sanatkarlara bugün de ticaret erbabımıza rehber olması gereken ahilik yeminini ettirmiştir. Bu yeminle esnaf ve sanatkarlarımız çalışmayı ibadet sayan bir anlayışlar işini yapacağına söz verirlermiş.



Ahilik kültürünün devam etmesi, ekonomik, sosyal ve ticari hayatımızda varlığını sürdürmesi için samimiyetle çalışan odalarımıza ve birliklerimize de ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.



Birileri darbe girişimini keyif kahvesi eşliğinde televizyonda izlerken 15 Temmuz ihanetine milletimizle birlikte sizler (esnaf) karşı koydunuz.