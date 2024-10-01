Haber Merkezi
TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı başladı.
TBMM'deki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a geldi.
TBMM ynetim ve personeli ile tokalaşan Erdoğan, daha sonra kürsüye indi.
AK PARTİ VE MHP'Lİ VEKİLLER AYAKTA ALKIŞLADI
Erdoğan'ı hitabından önce Genel Kurul, ayakta alkışlayarak selamladı.
Daha önceki yıllarda TBMM'de düzenlenen törenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımında ayağa kalkmayan CHP sıraları bu kez ayağa kaltı.
BU KEZ ALKIŞLAMADILAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta selamlayan CHP'lilerin bu kez alkışlamadıkları dikkat çekti.
HDP sıralarındaki vekillerin ise ayağa kalkmadıkları görüldü.
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