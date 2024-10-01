Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM girişinde CHP sıraları ayağa kalktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'nin açılış törenine katıldığı anlarda CHP sıraları önceki yıllardan farklı olarak ayağa kalkarken Cumhurbaşkanı'nı alkışlamadıkları görüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı başladı.

TBMM'deki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a geldi.

TBMM ynetim ve personeli ile tokalaşan Erdoğan, daha sonra kürsüye indi.

AK PARTİ VE MHP'Lİ VEKİLLER AYAKTA ALKIŞLADI

Erdoğan'ı hitabından önce Genel Kurul, ayakta alkışlayarak selamladı.

Daha önceki yıllarda TBMM'de düzenlenen törenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımında ayağa kalkmayan CHP sıraları bu kez ayağa kaltı.

BU KEZ ALKIŞLAMADILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta selamlayan CHP'lilerin bu kez alkışlamadıkları dikkat çekti.

HDP sıralarındaki vekillerin ise ayağa kalkmadıkları görüldü.