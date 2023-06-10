Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemdeki ilk yurt dışı rotası belli oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geleneği bozmayarak yeni döneminde de ilk yurt dışı ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'a gerçekleştirilecek.

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Türkiye seçimini yaptı, tercihini bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

Geçtiğimiz günlerde mazbatasını alıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeminini eden Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve başladı.

Erdoğan'ın ziyaret edeceği ilk ülkeler de belli oldu.

Gelenek bozulmayacak

Yine geleneği bozmayacak olan Recep Tayyip Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'a yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Haziran'da KKTC'de; 13 Haziran'da ise Azerbaycan'da olacak.

Kıbrıs ziyaretinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek olan Erdoğan, adada çözüme ilişkin Türkiye'nin tezlerini bir kez daha uluslararası kayıtlara geçirecek.

Türkiye'nin çözümden yana olduğu mesajını yineleyecek Recep Tayyip Erdoğan, daha sonrası kardeş Azerbaycan'a geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Haziran'da yapacağı Azerbaycan ziyaretinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek, bu ziyarette de iki lider Kafkaslar'da barış ve istikrara yönelik mesajlar verecek.