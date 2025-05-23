DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek

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DEM Parti heyeti, geçtiğimiz günlerde İmralı Adası’na giderek PKK lideri Abdullah Öcalan’la bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu dikkat çekici temasın ardından parti, üçüncü kez siyasi partilerle görüşme turuna çıkma kararı aldı.

MHP ZİYARETİ 27 MAYIS'TA

Yeni tur kapsamındaki temasların ilk durağı Milliyetçi Hareket Partisi olacak. DEM Parti heyeti, 27 Mayıs Salı günü saat 11.30’da TBMM’de MHP grubu ile bir araya gelecek. Gerçekleşecek bu buluşma, siyasi kulislerde merakla takip edilen temaslardan biri olarak değerlendiriliyor.