DEM Parti'den 'barış' açıklaması: Uzatılan eli itmeyeceğiz

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Siyasette en sıcak gündem DEM Parti'ye uzatlan el...

TBMM'nin açılış oturumunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili vekillerle tokalaşması ve son grup toplantısında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a silah bırakma çağrısı sonrası gözler DEM Parti'ye çevrildi.

Yeni bir 'çözüm süreci' mi başlıyor sorularının gündeme geldiği süreçte muhataplardan ilk açıklama geldi.

"UZATILAN ELİ İTMEYECEĞİZ"

Cezaevindeki eski parti eş başkanlarını ziyaret eden DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, gazetecilerle bir araya geldi.

Önemli açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanları, "Uzatılan eli itmeyeceğiz." dedi.

"HATALARIMIZ İÇİN ÖZELEŞTİRİ YAPTIK"

Eş başkanlar açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim kandırıldığımızı söyleyenler oluyor. Biz geçmişte yaşananları biliyoruz, değerlendirdik, hatalarımız için özeleştiri yaptık. Ama biz de yaşananları yetkili organlarımız ile tartışıyoruz. Olmadı bir kandırmacadan ibaret çıktı, mücadelemiz sürüyor. Biz yine buradayız.

"ÜLKE YARARINA HER SAMİMİ ŞEYE VARIZ"

Umarız bir sürece dönüşür. Bir süreç olursa, bir samimiyet görebilirsek, bizim misyonumuz, varlık gerekçemiz görüşmektir, konuşmaktır, barışa bir yol bulmaktır.

Bir barış girişimini, kimden geldiğine bakarak peşinen reddetme lüksüne sahip değiliz. Tuzu kuru değiliz. Ülke yararına, toplum yararına, halklar yararına olan ve samimi her şeye varız. "