DEM Parti'den 'demokratikleşme paketi' önerisi

DHA

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, parti genel merkezinde düzenlenen il eş başkanları toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Hatimoğulları, nevruz etkinliklerinde tüm kesimlere güçlü bir mesaj verildiğini belirterek, şunları söyledi:

Ancak mevcut iktidar, bu konuda henüz somut bir adım atmamıştır. Her kesimin sahip çıktığı bu çağrının hayata geçmesi için gerekli siyasal, yasal ve toplumsal zeminlerin oluşturulması adına DEM Parti olarak bizler gece gündüz çalışıyoruz. Fakat iktidardan bu konuda hala somut bir adım göremiyoruz. Özgür çalışma ve yaşam koşullarının oluşturulması gerektiği çok açıktır, ve bu süreçte diyalog denilip, diyalogsuzluk yaşanması kabul edilemez.

"BU YASALARIN HAYATA GEÇİRİLMESİ, ACİL BİR İHTİYAÇTIR"

Hatimoğulları, yaşanan sorunların çözümü için başından beri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni adres gösterdiklerini ifade etti:

En acil çözüm, iktidar ve muhalefet partilerinin ortak karar alabileceği bir komisyonun kurulmasıdır. Bu komisyon, sadece izleyici değil, aynı zamanda karar alıcı ve aldığı kararlarla yasal güvenceye kavuşturulmuş bir komisyon olmalıdır. Bu yasaların hayata geçirilmesi acil bir ihtiyaçtır.

"DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ" ÖNERİSİ

Hatimoğulları, çağrısını bir kez daha yineleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: