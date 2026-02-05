DEM Partili vekil Ateş: Doğu'da sırf insanlar Kürt diye trafik cezası yazılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

"Terörsüz Türkiye" için atılan adımlara rağmen DEM Parti içinde, bu adımları baltalamaya yönelik söylemler devam ediyor.

TBMM'de trafik kanunun görüldüğü sırada söz alan DEM Parti Mardin milletvekili Beritan Güneş Altın, ilginç bir iddiada bulundu.

"KÜRT OLDUKLARI İÇİN TRAFİK CEZASI KESİYORSUNUZ"

Artırılan trafik cezaların savaş ekonomisine gittiğini öne süren Güneş, doğu illerinde terör örgütü YPG'ye destek amaçlı düzenlenen protestolara katılanları kastederek, "Kürt halkına Kürt oldukları için trafik cezası kesiyorsunuz." sözlerini sarf etti.

Beritan Ateş'in bu sözleri, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.