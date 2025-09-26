Diyarbakır Surları, Bahçeli posterleriyle donatıldı

Diyarbakır’da tarihi surlar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin posterleriyle süslendi.

DAĞKAPI MEYDANI'NDA DEV AFİŞLER

Dağkapı Meydanı’ndaki surlara asılan dev afişlerle vatandaşlar, Gaziantep’te düzenlenecek programlara davet edildi.

"ASIRLIK BİRLİK, SONSUZ KARDEŞLİK"

Afişte, “Asırlık birlik, sonsuz kardeşlik. Terörsüz Türkiye için milli birlik ve dayanışma buluşmaları” ifadelerine yer verildi. Ayrıca Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa şehirlerinin de adı duyuruldu.