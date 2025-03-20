DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan İBB'ye ziyaret

AA & Ensonhaber

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun belediyeye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyenin Saraçhane’deki binasında bir araya geldi. Görüşmenin ardından, ikili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL: "BİNLERCE İNSANIN SARAÇHANE'YE AKTIĞINI GÖRDÜK"

Özgür Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alındığı haberini alır almaz İstanbul’a geldiğini, ilk andan itibaren tüm muhalefet partilerinden güçlü ve eksiksiz bir dayanışma gördüklerini belirtti:

İstanbul’a geldiğimizde, burada toplama yasağına rağmen, metrolar çalışmazken, otobüsler yokken, yollar kapalıyken binlerce insanın Saraçhane'ye aktığını gördük. Bu, Türkiye’deki demokrasinin, halkın gücünün bir simgesidir.

"TÜM İSTANBULLULARI DAVET EDİYORUZ"

Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte akşam saatlerinde tekrar Saraçhane’de olacaklarını ve tüm İstanbulluları oraya davet ettiklerini belirtti:

Bizim demokrasi anlayışımızda kimsenin zarar görmemesi, demokratik tepkilerin barışçıl ve güçlü bir şekilde gösterilmesi çok önemli. Burada bir birliktelik, mesaj verildi. Yarın siyasi partiler de katılarak büyük bir dayanışma örneği sergileyecekler.

Özel, kendilerine destek veren Gültekin Uysal'a teşekkür ederken, Uysal da önemli açıklamalar yaptı. 2024 yerel seçimlerinin ardından, bazı kesimlerin artık sandıktan zaferle çıkamayacağını anlayarak, demokratik rekabeti engellemeye yönelik bir süreci planlı bir şekilde devreye soktuğunu söyledi.

UYSAL: "DEMOKRASİNİN TEMELLERİ SARSILMIŞTIR"

Uysal, "Üzüntümüz, bu sürecin Cumhuriyet'e ve demokrasiye zarar vermesindendir. Bugün, Cumhuriyet’in ve demokrasinin temelleri sarsılmıştır. Ancak açıkça söylüyorum, demokratik bir çıkış yolu bulmak için, siyasi partiler ve sivil inisiyatifin bir araya gelerek, Özgür Özel'in liderliğinde ilerlemesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.