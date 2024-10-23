DSP Genel Başkanı Aksakal TUSAŞ'a terör saldırısını lanetledi

AA & Ensonhaber

Türkiye, savunma sanayisinin önemli merkezlerinden TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla sarsıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 2'si öldürülürken, kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon sürüyor.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, saldırıyı kınadığı bir mesaj paylaştı.

"DEVLETİMİZ GÜÇLÜDÜR"

Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, "Savunma sanayimizin kalbi olarak kabul ettiğimiz TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını nefretle, şiddetle kınıyor ve lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Saldırının zamanlamasının manidar olduğunu bildiren Aksakal, şunları kaydetti: