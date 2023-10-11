Edirne'de minibüs sürücüsü 23 kaçak göçmeni bırakıp kaçtı Sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymayıp, dar sokakta bırakıp kaçtığı minibüste Suriye uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı.

DHA

Yurt genelinde kaçak göçmenlere yönelik denetim ve operasyonlar devam diyor.

Edirne, Yunan sınırı nedeniyle bu kapsamda en önemli illerden biri.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, şüphelendikleri minibüsün sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

Dur ihtarına uymadı

Motosikletli timler, durmayıp minibüsüyle kaçan sürücüyü takibe aldı. Çavuşbey Mahallesi Alacaçeşme Sokak'a giren minibüs dar sokakta ilerleyemeyince sürücü, aracı bırakıp kaçtı.

23 kaçak yakalandı

Minibüste bulunan ve yurt dışına kaçma hazırlığındaki Suriye uyruklu 23 kaçak göçmen, gözaltına alındı. Göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Polis de kaçan sürücüyü arıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)