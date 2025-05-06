Emniyet'ten 'İmamoğlu’na Suikast' iddiasına ilişkin açıklama

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Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, kendisine daha önce saldıran Selçuk Tengioğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne giderek Ocak ayında Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir suikast planını ihbar ettiğini kamuoyuyla paylaştı.

Özel, "Bu yılın Ocak ayında, bir çocuk katili, bana saldıran kişi İBB binasına gelir ve 'Koğuş arkadaşlarıma İmamoğlu’na suikast düzenlemeleri için talimat verildi, ben bunu ihbar etmeye geldim' der. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız" sözleriyle dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşıdı.

Emniyet kaynakları ise konuyla ilgili detaylı incelemenin başlatıldığını ve ihbarın yasal süreçler dahilinde değerlendirildiğini belirtti.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü gündeme gelen iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

06.05.2025 tarihinde bir siyasi parti liderinin, cezaevinde bulunan belediye başkanına suikast düzenleneceğine yönelik, Ocak ayında ihbar yapıldığına dair iddiaları ile ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, söz konusu iddialar ile ilgili geçmişe yönelik inceleme başlatılmıştır.

İHBAR ARALIK 2024'TE YAPILDI

Yapılan incelemede, ihbarın 2024 yılı Aralık ayında yapıldığı, ihbarın değerlendirilme ve işlem süreçleri için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiği tespit edilmiştir.

İHBARCI TENGİOĞLU ÇIKTI: "KİŞİSEL HİSLERİM VAR, BİLGİM YOK"

Güvenlik Büro Amirliğince yapılan çalışmada, ihbarcı aranarak belediye binasına çağrılmış, ön incelemede şahsın 2004 yılında Kasten Öldürme suçundan Müebbet hapis cezası alan ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılan Selçuk TENGİOĞLU isimli şahıs olduğu anlaşılmış, özel güvenlik personelleri eşliğinde şahıs ile yapılan görüşmede; adı geçen belediye başkanını sevdiğini, belediyeden yardımlar aldığını, başkanın DEM parti ile iç içe olmasından dolayı rahatsızlık duyan milliyetçi kesimler tarafından kendisine zarar verebileceklerini düşündüğünü, cezaevinde kaldığı sürede bu gibi konuların koğuşta konuşulduğunu, tamamen kendi hislerinden dolayı bu şekilde bir ihbarda bulunduğunu, herhangi bir bilgiye dayalı olmadığını ve yazılı olarak ifade vermek istemediğini beyan etmiştir.

BELEDİYEDEN RESMİ BAŞVURU YOK

Ayrıca belediye yetkilileri ile yapılan görüşmede, herhangi bir yasal müracaatlarının olmayacağını, kendi sorumlularının Selçuk TENGİOĞLU isimli şahısla görüşme yapacağını bildirmişlerdir.

İHBAR, USULÜNE UYGUN DEĞERLENDİRİLDİ