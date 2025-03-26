Ensonhaber'in Özgür Özel eleştirisi, eczacıları rahatsız etti

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Türkiye, Ramazan Bayramı öncesi İBB'de Ekrem İmamoğlu dahil birçok siyasi ve bürokrat kişinin bulaştığı yolsuzlukların ve terör ilişkilerinin soruşturulduğu davaları konuşuyor.

Kaçma şüphesi üzerine tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek için bir haftadır Saraçhane ve çevresi başta olmak üzere, yurdun birçok meydanında polisle çatışan, huzursuluğa neden olan gruplar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından adeta "tıpışlanıyor".

ÖZGÜR ÖZEL'İ ELEŞTİRDİK, ECZACILAR DAVA ETTİ

Milli ve dini tüm değerlerimize saldıran grupları destekleyen Özgür Özel'e, asıl mesleği eczacılığı hatırlatarak, boykot çağrısına yönelik yaptığımız eleştirel haber, her nedense bazı eczacıları da rahatsız etmiş durumda.

Herhangi bir hakaret, aşağılama ya da hedef gösterme olmamasına rağmen, bir eczacı derneği tarafından dava edildik.

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Açılan davada taraf olan Eczacı Miraç Laçin Uluğ'un paylaşımı şöyle: