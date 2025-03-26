Ensonhaber'in Özgür Özel eleştirisi, eczacıları rahatsız etti

Türkiye, Ramazan Bayramı öncesi İBB'de Ekrem İmamoğlu dahil birçok siyasi ve bürokrat kişinin bulaştığı yolsuzlukların ve terör ilişkilerinin soruşturulduğu davaları konuşuyor.
Kaçma şüphesi üzerine tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek için bir haftadır Saraçhane ve çevresi başta olmak üzere, yurdun birçok meydanında polisle çatışan, huzursuluğa neden olan gruplar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından adeta "tıpışlanıyor".
ÖZGÜR ÖZEL'İ ELEŞTİRDİK, ECZACILAR DAVA ETTİ
Milli ve dini tüm değerlerimize saldıran grupları destekleyen Özgür Özel'e, asıl mesleği eczacılığı hatırlatarak, boykot çağrısına yönelik yaptığımız eleştirel haber, her nedense bazı eczacıları da rahatsız etmiş durumda.
Herhangi bir hakaret, aşağılama ya da hedef gösterme olmamasına rağmen, bir eczacı derneği tarafından dava edildik.
Açılan davada taraf olan Eczacı Miraç Laçin Uluğ'un paylaşımı şöyle:
Eczacılık insanlık var oldukça var olmuş ve olacak kutsal bir meslektir. Hangi siyasi görüşe sahip olan olursa olsun, kime neye hizmet eden ediyorsa olsun “Eczacılığın” tarafı olmadığımız bu siyasete meze yapılmasına asla izin vermeyiz. Eczacılık mesleği siyaset üstü bir olgudur bizler için ve öyle kalacaktır. Hiç kimse bizleri bu kirli siyasi oyunun içine sokamaz. İzin vermeyiz.
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