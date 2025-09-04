Eski Bakan Abdülkerim Doğru 100 yaşında vefat etti

Türkiye siyasetinin önemli isimlerinden, Kars-Ardahan bölgesinde de iz bırakan eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Kars milletvekili Abdülkerim Doğru, 100 yaşında yaşamını yitirdi.

37. ve 39. hükümetlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini yürüten Doğru, Ahıska’dan göç ederek Ardahan’ın Ölçek köyüne yerleşen bir ailenin üyesiydi. 100 yıllık yaşamı boyunca siyasette ve bürokraside önemli sorumluluklar üstlendi.

SİYASİ KARİYERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi mezunu olan Abdülkerim Doğru, siyasi kariyerinde Milli Selamet Partisi (MSP), Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) ve Doğru Yol Partisi (DYP) çatısı altında görev aldı. XV., XVI. ve XIX. dönemlerde Kars milletvekili olarak parlamentoda yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı döneminde bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sağladı. Çimento Fabrikası, Süt Fabrikası ve Et-Balık Kombinası gibi stratejik tesislerin kurulmasına öncülük etti.

4 DİL BİLİYORDU

Evli ve 7 çocuk babası olan Doğru, Fransızca, İngilizce, Almanca ve Arapça dillerine hakimdi.

CENAZE TÖRENİ CUMA GÜNÜ

Merhum için 5 Eylül Cuma günü saat 15.00’te, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) resmi tören düzenlenecek. Ardından cenaze namazı Kocatepe Camii’nde kılınacak ve Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

KORAY AYDIN'DAN TAZİYE MESAJI

Ankara bağımsız Milletvekili Koray Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: