Faruk Acar'dan 6 Şubat paylaşımı: Milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ile Medya Başkanı Faruk Acar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde yayımladığı mesajda, hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı, devletin deprem bölgesindeki çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

"ACILAR HALA TAZE, İZLER HAFIZALARDA"

Faruk Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen yaşanan acıların ve bıraktığı derin izlerin unutulmadığını ifade etti. Acar, depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek, geride kalan ailelere sabır temennisinde bulundu.

"DEVLET TÜM İMKANLARIYLA SAHADAYDI"

Paylaşımında devletin afetin ilk anından itibaren sahada olduğunu vurgulayan Acar, şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmaların büyük bir özveriyle sürdürüldüğünü belirtti. Acar, bu süreçte kamu kurumlarının tüm kapasitesiyle depremzedelerin yanında yer aldığını kaydetti.

"MİLLETİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Acar, bugün de aynı anlayış ve kararlılıkla çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, devletin deprem bölgesindeki vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini dile getirdi. Acar, mesajını, “Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.” temennisiyle tamamladı.