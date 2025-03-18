Fatih Portakal’dan, İmamoğlu’nun diplomasına yorum: Elden gidecek gibi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin usulsüzlük iddiaları, kamuoyunda uzun süredir tartışılmaya devam ediyor.

Bu iddiaların ardından yetkili makamlar konuyla ilgili harekete geçerek İmamoğlu hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla bir soruşturma başlatmıştı.

"DİPLOMASI ELDEN GİDECEK GİBİ"

Soruşturma devam ederken İmamoğlu'nun diplomasına yönelik bir yorum da Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan geldi.

Portakal şunları söyledi:

"İsimlere bakıyorsunuz, eli kulağında diyorlar. Bu artık beklenen bir şey gibi. 'Olan diploma elden gidecek mi?' diye neden sormadın diyebilirsiniz. Ama görünen köy kılavuz istemiyor gibi. Bir şey ima etmektense söylemek gerekiyor. Görünen bu."