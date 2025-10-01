Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri yolcusu

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, 2 Ekim tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret edecek.

GÖRÜŞMELERDE HEDEF, ÇOK BOYUTLU İŞ BİRLİĞİ

BAE’deki temaslarında Bakan Fidan’ın, Türkiye’nin BAE ile çok boyutlu iş birliğini daha da geliştirme arzusunu dile getirmesi bekleniyor.

GAZZE VE SURİYE KONULARI MASADA

Ziyarette, ABD Başkanı Trump’ın 29 Eylül’de açıkladığı plan dahil olmak üzere Gazze’de ateşkes ve barışın sağlanmasına yönelik çabalar hakkında istişarelerin yapılması öngörülüyor. Ayrıca Fidan’ın, Suriye’de istikrar ve kalkınmanın sağlanması amacıyla Suriye hükümetinin desteklenmesinin önemini vurgulaması bekleniyor.

ÖNCEKİ BAE ZİYARETİ

Bakan Fidan, son olarak 5 Mayıs’ta BAE’ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edilmiş ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile görüşmüştü.