Hakan Fidan, Rus mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü

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Türkiye ile Rusya arasında önemli temas...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SURİYE'DEKİ DURUM KONUŞULDU

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın Lavrov ile yaptığı görüşmede bölgesel gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı.

Her iki ülkenin de Suriye'nin siyasi birliğine verdiği destek vurgulanırken siyasi geçiş sürecinin kapsayıcı olmasının önemi kaydedildi.