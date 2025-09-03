Hakan Fidan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile ayaküstü sohbeti

Çin, II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla Tienanmen Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenledi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu birlikleri uygun adım geçişi yaparken, en yeni silah sistemleri sergilendi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, birlikleri teftiş etti.

Törene Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve diğer yabancı devlet başkanları katıldı. Türkiye'den ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ve Büyükelçi Selçuk Ünal protokol tribününden izledi; Türkiye bu tür törenlere ilk kez bakan düzeyinde katıldı.

HAKAN FİDAN İLE PUTİN ARASINDA AYAKÜSTÜ SOHBET

Törene katılan Dışişleri Bakanı hakan Fidan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen ayaküstü sohbet de dikkat çekti.