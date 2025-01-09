Hamza Dağ: Özgür Özel, dut yemiş bülbüle döndü

AA & Ensonhaber

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin mesleklerini yerine getirirken karşılaştıkları zorluklara her zaman tanıklık ettiğini belirten Dağ, bu zor şartlarda görev yapan basın mensuplarını kutladı:

Sizler, doğal afetlerde, depremlerde, özgürlük mücadelesinde her zaman ön saflarda yer aldınız. Örneğin, 6 Şubat depreminde, Karabağ zaferinde, Esad rejiminin devrilmesi sürecinde ve 7 Ekim'de Filistin'de, katil İsrail'in saldırılarında gazetecilerimiz hayatlarını kaybetti. Bu vesileyle kaybettiğimiz tüm basın mensuplarına rahmet diliyorum.

Gazeteciliğin dinamik bir meslek olduğunu ve her an haberi takip etmeyi gerektirdiğini ifade eden Dağ, "Mesleğinizi özveriyle yerine getirdiğiniz için hepinize uzun ve başarılı bir kariyer diliyorum. Gazetecilik, dinamizm ve hızla değişen siyasetin en önemli alanlarından biridir" şeklinde konuştu.

"AK PARTİ'DE HİÇBİR ZAMAN KÜSLÜK OLMADI"

Ekim ayından bu yana AK Parti'nin kongre sürecinde büyük bir değişim yaşadığını belirten Dağ, 930 ilçe ve 47 ilde yapılan kongrelerin ardından parti içindeki birlik ve beraberliğin güçlendiğini söyledi:

Kongrelerimiz, kadrolarımızı genişletmek ve güçlendirmek için önemli bir adım oldu. AK Parti'de hiçbir zaman küslük, kırgınlık olmadı. Biz büyük bir aileyiz ve her kademede, en küçük ilçeden en büyük ile kadar aynı sorumluluk ve hukukla hareket ediyoruz. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, 22 yıldır milletimize hizmet ediyoruz.

"2001'DE OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE UMUT IŞIĞIYIZ"

AK Parti'nin, yerel seçim sonuçları üzerinden yapılan spekülasyonlara da sert yanıtlar veren Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



AK Parti, 14 Ağustos 2001’de nasıl bir umut ışığıysa, bugün de öyle bir umut kaynağı olmaya devam ediyor. Milletimizle sürekli temas halinde olan partimizin gücü ve inancı, Türkiye’yi bir istikrar ülkesi haline getirdi. Türkiye artık sadece kendi topraklarında istikrarı sağlamış bir ülke değil, aynı zamanda Karabağ, Libya, Afrika ve Suriye’de barış ve özgürlük adına önemli adımlar atmıştır.

ÖZGÜR ÖZEL'E "ESAD İLE GÖRÜŞÜLSÜN" ELEŞTİRİSİ

Suriye meselesine de değinen Dağ, şunları söyledi:

AK Parti teşkilatları, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin her zaman yanında oldu. Suriye'nin istikrarı, Türkiye için de hayati öneme sahip. Zalim Esad kaybetmiş, Suriye’de yıllarca süren kan ve gözyaşı sona eriyor. Bizim dış politikamızın önceliği, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve özgür bir Suriye'nin huzur ortamını tesis etmektir.

Dağ, CHP'nin Suriye konusunda, Esad’a yönelik açıklamaları ve tutumunu eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

CHP'nin Suriye meselesinde gerçeklerden uzak bir duruş sergilediği ortada. Sayın Özel'in Esad ile görüşülmesi çağrısı, Türkiye'nin ve bölgenin gerçeklerinden kopmuş bir yaklaşımı yansıtıyor.

"ÖZGÜR ÖZEL, DUT YEMİŞ ÜLBÜLE DÖNDÜ"

Son olarak Dağ, CHP'nin yerel seçim sonuçları üzerinden gerçekleştirdiği eleştirilerin de içi boş bir hayale dayandığını belirterek, şöyle konuştu:

CHP'nin bu söylemleri, belediyelerdeki usulsüzlükleri ve skandalları gölgeleme çabalarından başka bir şey değil. Ankara ve İstanbul'daki büyükşehir belediyelerinin harcamaları, halkın gözünden kaçmıyor. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklar ve kültürel değerlerle yapılan haksızlıklar artık herkesin bildiği gerçekler haline geldi.



Yerel seçimin ardından her mikrofon gördüğünde, partisinin anketlerde birinci parti olduğunu tekrar eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her nedense yaşanan son gelişmelerden sonra bu konuda, dut yemiş bülbüle döndü. Anketler, AK Parti'nin yükselişini ve CHP'nin millet nezdinde bir umut ışığı olamadığını belli ki Sayın Özel'e de göstermiştir. Onun için Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, büyük kongremizle yeni bir döneme kapı açacağız. AK Parti'yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmayı hedefleyeceğiz.

AK Parti'nin hedeflerine de değinen Dağ, şu ifadelerle konuşmasını bitirdi: