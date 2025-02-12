İran dini lideri Hamaney: Askeri ilerlememiz devam etmeli

İHA

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da düzenlenen "Güç 2025" fuarını ziyaret etti. Fuarda yerli hava savunma sistemleri, balistik füzeler, İHA’lar, uzay teknolojileri ve akıllı mühimmat gibi savunma ürünleri tanıtıldı.

"DÜŞMAN TEHDİTLERİNE KARŞI HAZIR OLMALIYIZ"

Hamaney, savunma yetkilileriyle görüştü ve İran'ın savunma alanındaki ilerlemelerden bahsederek, halkın devrim kutlamalarına yoğun katılım gösterdiğini belirtti. Hamaney, İran'ın savunma gücünün dünyaca bilindiğini ve ülkesinin bu alanda büyük kazanımlar elde ettiğini vurguladı. Ayrıca, düşman tehditlerine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.

TRUMP, İRAN'I TEHDİT ETMİŞTİ

Hamaney'in açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’ın nükleer programı hakkında müzakere etmeyi reddetmesi halinde güç kullanma tehdidinde bulunmasının ardından geldi. Trump, İran ile anlaşma yapmak istediğini, ancak gerekirse güç kullanabileceğini söyledi.