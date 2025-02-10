İran Cumhurbaşkanı'ndan Trump değerlendirmesi: Aklındaki komploları ortaya koyuyor

AA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'daki Azadi Meydanı'nda düzenlenen devrimin 46. yıldönümü kutlamalarına katıldı.

Pezeşkiyan, konuşmasında ABD'nin baskı ve tehditlerine dikkat çekti.

"TRUMP, İRAN'LA MÜZAKERE NİYETİNDEN BAHSEDİYOR VE AYNI ANDA AKLINDAKİ KOMPLOLARI ORTAYA KOYUYOR"

Konuşmasında ABD'nin baskı ve tehditlerine işaret eden Pezeşkiyan, şöyle dedi:

Düşmanlar, İran'ın zayıfladığı zihniyetini oluşturmak istiyorlar ancak Rehber'in (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) bilgeliği ve inceliği ve halkın meydanda bulunmasıyla hayalleri gerçekleşmeyecek. İran halkı zorbalığa karşı duruyor ve düşmanların komplosu meyve vermeyecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldikten sonra İran ile müzakere çağrısı yaparken bununla birlikte Tahran'a "azami baskı" öngören kararı imzalamasına işaret eden Pezeşkiyan, "Trump, İran'la müzakere niyetinden bahsediyor ve aynı anda bir kararname imzalayarak, aklındaki komploları ortaya koyuyor." dedi.

"TAM KAPSAMLI BİR EKONOMİK SAVAŞ İÇERİSİNDEYİZ"

Pezeşkiyan, ABD'nin İran'ın teslim olacağını düşündüğünü ancak bunun "safça bir düşünce" olduğunu belirterek, "Müzakere etmek istediklerini söylüyorlar peki müzakerede samimiyseniz neden bu hataları yaptınız? Bize ilaç, yiyecek, su dahil olmak üzere tüm erişim yollarını kapatmak istediklerini iddia ediyorlar ancak bunu yapabilselerdi şimdiye kadar çoktan yapmış olacaklarının farkında değiller." diye konuştu.

Ülkedeki ekonomik sorunlara ilişkin ise Pezeşkiyan, şu ifadelerde bulundu:

Tam kapsamlı bir ekonomik savaş içindeyiz ve bazı kişilerin, stokçuluk yaparak, piyasayı bozarak, halkın devrime, yönetime ve liderliğe yönelik zihniyetini zedeleyen tuzaklarına düşmemeye dikkat etmeliyiz. Milletin yardımıyla, basiretle, siyasetle, Allah'ın yardımıyla bu krizlerden çıkacağız.

"ÜLKEMİZDE ÖZGÜR VE BİLİNÇLİ HİÇBİR İNSANI GÖRMEK İSTEMİYORLAR"

İran'ın savaş istemediğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Biz savaş aramıyoruz. Ülkemizde hükümetin faaliyete geçtiği ilk günden itibaren İsmail Heniyye'yi katledenler onlardı. Çünkü onlar bizim birliğimizden ve beraberliğimizden korkuyorlar, çatışma ve fitne arıyorlar." ifadelerini kullandı.

İran'a karşı kurulan komplolar kapsamında düşmanların İranlı bilim insanlarını öldürmeye çalıştığını söyleyen Pezeşkiyan, "Ülkemizde özgür ve bilinçli hiçbir insanı görmek istemiyorlar. Onları satın almaya çalışıyorlar ancak başarısız olurlarsa onları öldürmeye çalışıyorlar." dedi.