İran ve ABD arasında dolaylı müzakereler başladı

İHA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran ile Washington arasında nükleer program ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına ilişkin dolaylı müzakerelerin Umman’ın başkenti Maskat’ta resmen başladığını duyurdu.

Bekayi’nin açıklamasına göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un taraf olduğu görüşmelere, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi arabuluculuk ediyor.

"TARAFLARIN DOĞRUDAN TEMASI YOK"

Görüşmelerin, Umman’ın ev sahipliğinde ve tarafların fiziksel olarak ayrı salonlarda bulunmasıyla yürütüldüğünü belirten Bekayi, “Taraflar doğrudan temas kurmuyor. Tüm mesajlar ve öneriler Umman Dışişleri Bakanı aracılığıyla iletiliyor” ifadelerini kullandı.

Bu diplomatik trafik, İran ile ABD arasında uzun süredir tıkanan nükleer dosyada yeni bir pencere aralayabilir.