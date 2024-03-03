İstanbul'da CHP-DEM ittifakı: Amaç İBB Meclisi'nde grup kurdurmak İstanbul'da CHP-DEM ittifakı kapsamında 26 isim İstanbul'un çeşitli ilçelerinde CHP meclis üyesi listelerinden seçime girecek. Bu yolla sayının 20'ye ulaştırılarak İBB'de DEM Parti grubu kurmak hedefleniyor.

ensonhaber.com

31 Mart yerel seçimleri yolunda kamuoyu yine CHP ve PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin ittifak görüşmeleriyle çalkalandı.

Özellikle İstanbul için günlerce süren pazarlık sonucunda kent uzlaşısı adı altında iki parti anlaştı.

Yerel seçimlere 28 gün kala kesin aday listeleri bugün açıklandı.

Resmi aday belirleme süreci boyunca devam eden ittifak görüşmelerinin yansıması listelerde hemen ortaya çıktı.

Daha önce Tuzla ve Eyüpsultan'da adı dem parti için geçen isimler, kent uzlaşısı kapsamında aday gösterilmeyerek CHP listelerinden meclis adayı olmuştu.

Kesin aday listelerinin açıklanmasıyla birlikte CHP listelerindeki diğer DEM partililer de ortaya çıktı.

Sancaktepe'de, DEM'li isim CHP listesinde 1'inci sırayı aldı

Bu kapsamda DEM'in CHP listelerinden seçime girdiği ilçelerin başında Sancaktepe geliyor.

Öyle ki Sancaktepe'de DEM Partili Elif Gül, CHP listesinde 1. sırayı kaptı.

Gül'ü, 5'inci sırada Nevzat Kılıç, 7'nci sırada Cevdet Dalkılıç, 8'inci sırada Dicle Özdaş, 10'uncu sırada Abdullah Yıldız isimli DEM Partililer takip etti.

Sarıyer'de ise DEM Partili İsmail Carboğa 3'üncü, Mehmet Tel ise 22'nci sıradan CHP listesine girdi.

Öcalan sloganlarından sonda CHP'de listebaşı

CHP'nin listesine giren bu isimlerin sicilleri ise PKK propagandaları ile dolu.

Geç değil daha 2023'ün Nisan ayında, genel seçimler öncesinde PKK uzantısı partilerden biri olan Yeşil Sol Parti'nin Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül, katıldığı bir seçim irtibat bürosu açılışında halka hitap etmiş ve bebek katili Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamıştı.

Aynı törende Öcalan için atılan "Biji serok Apo" sloganlarına alkışlarla karşılık veren Gül, bugün CHP listesinde ilk sırada...

PKK paçavralarıyla yakalanıp tutuklandı

HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç ise sabıkalı bir PKK'lı...

2018 yılında Sancaktepe'de HDP il yöneticilerinden biri olan Kılıç, aynı yıl düzenlenen bir operasyonda parti binasında çok sayıda örgütsel döküman, Öcalan posterleri ve PKK paçavralarıyla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan ve tutuklanan Kılıç, serbest bırakıldıktan sonra 31 Mart seçimleri için CHP listesine girdi.

Esenyurt'ta 10 DEM'li CHP listesinde

Bu isimlerle birlikte Esenyurt 10 kişi olmak üzere, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe ve Sarıyer ilçelerinde CHP listelerinden DEM Partili 26 kişi seçimlere girecek.

Hedef İBB Meclisi'nde DEM Grubu kurmak

İttifak kapsamında bu yolla ilçelerde CHP listelerinden aday gösterilen DEM Partililerin toplamda 20 üye sayısını bularak İBB Meclisi'nde grup kurması hedefleniyor.

HDP'nin İBB Meclisi'nde grup kurması demek, İstanbul için alınacak birçok kararda blok halinde söz ve oy hakkına sahip olmaları demek.

Özellikle, ana dil ve yer isimleri konusunda doğu illerinde provokasyondan provokasyona koşan DEM'lilerin İstanbul'da da grup sayesinde bu yönde hareket etmesi bekleniyor.

Kandil'in belirlediği isimlerden CHP eliyle grup

Daha kötüsü PKK terör örgütünün Kandil kadrosu tarafından belirlendiğinden şüphe edilmeyen isimlerden oluşan bir grup, CHP eliyle Türkiye'nin en önemli şehrinin meclisinde bir araya gelmiş olacak.