Bahçeli’den 18 Mart mesajı: Çanakkale, milletin haysiyet mücadelesidir

Milliyetçi Hareket Partisi’nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında Bahçeli, Çanakkale Deniz Zaferi’nin Türk milletinin tarih sahnesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Çanakkale’nin, güçlü düşman ordularına karşı iman, irade ve kararlılıkla verilen eşsiz bir mücadele olduğunu belirten Bahçeli, bu zaferin milletin bağımsızlık azminin simgesi haline geldiğini ifade etti.

"MİLLET TEK YÜREK OLDU"

Bahçeli mesajında, vatanı işgal etmek isteyen güçlerin karşısında, korkuyu aşmış bir cesaret ve fedakârlıkla birleşmiş bir millet bulduğunu dile getirdi.

Toplumun her kesiminin ayrım gözetmeksizin aynı bayrak altında kenetlendiğini vurgulayan Bahçeli, Çanakkale ruhunun birlik ve beraberliğin en güçlü örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

ŞEHİTLERE VEFA VURGUSU

MHP lideri, mesajının sonunda şu ifadelere yer verdi:

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111’inci yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan, millet ve mukaddesat uğruna toprağa düşen kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran hislerimle yad ediyor, aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum.

ÇANAKKALE RUHU YAŞATILIYOR

Bahçeli’nin mesajında, Çanakkale Zaferi’nin yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda milletin onur, direniş ve bağımsızlık iradesinin tarihsel bir göstergesi olduğu vurgusu öne çıktı.