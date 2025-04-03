DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, Silivri’yi tarihsel bir benzetme ile Bastille Hapishanesi’ne benzeterek, sert eleştirilerde bulundu.

BASTİLLE BASKINI İLE SİLİVRİ GÖNDERMESİ

Dervişoğlu, Fransız İhtilali’nin sembolik olaylarından Bastille Hapishanesi baskınını hatırlatarak, "Bastille, mutlak monarşinin en belirgin sembollerinden biri olarak görülüyordu ve o dönemde yapılan baskın, monarşinin çöküşüne giden yolu açtı. Bugün de Silivri, tek adam yönetiminin ve otoriter düzenin simgesi haline dönüşmüştür" dedi.

"Hukuka, demokrasiye ve adalete inanan hiç kimsenin bu düzeni kabullenmesi mümkün değildir" diyen Dervişoğlu, otoriter yönetimlerin tarih boyunca sürdürülemez olduğuna vurgu yaptı:

"Her otokrasi, her tek adam yönetimi eninde sonunda sona erer."

"BOYKOT, ANAYASAL BİR HAK VE MÜCADELE YÖNTEMİDİR"

Dervişoğlu, adalet ve hukukun çiğnendiğine inanan herkesin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Bu, sadece insani ve vicdani değil, aynı zamanda tarihi bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Haksızlıklara karşı direnişlerinin süreceğini belirten Dervişoğlu, boykotun da anayasal bir hak ve mücadele yöntemi olduğunu vurguladı:

"Adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı boykot da meşru bir direnç göstergesidir."

Bazı sanatçıların yaşadığı baskılara da değinen Dervişoğlu, "Bir oyuncunun diziden çıkarılması, bir başkasının gözaltına alınması, otokratik yönetimlerin doğurduğu sonuçlardır" diyerek, meslek dayanışmasının önemine dikkat çekti.

"Bir günlük haksız tutukluluk bile bin yıla bedeldir" diyen Dervişoğlu, "Kimse siyasi ikbali ya da kişisel hırsları için başkalarının hak ve özgürlüklerini gasp etme hakkına sahip değildir" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Sanat camiasının bu adaletsizlik karşısında mesleki dayanışma göstermesini takdirle karşıladığını belirten Dervişoğlu, "Bu dayanışma yalnızca meslek sınırları içinde kalmamalıdır. Sosyal medya üzerinden anayasal hakkını kullanarak paylaşım yapan bir kişi cezalandırılıyorsa, bizler de onların yanında durmalıyız" diyerek, Aybüke Pusat ve benzer durumda olan herkesin yanında olduklarını ifade etti.

SARIGÜL DE ZİYARET ETTİ

Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ ile görüşen bir diğer isim olan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise, "Kurultay öncesi Sayın Ekrem İmamoğlu, birleştirici ve kapsayıcı bir çalışma arzu ediyor. 'Yürek yüreğe olmalıyız, milletin ve adalet sisteminin güçlü olması için birlik içinde hareket etmeliyiz' diyor. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayından büyük bir birlik, beraberlik ve Türkiye'nin iktidara hazırlanacağı bir sonuç çıkmasını temenni ediyorum" dedi.