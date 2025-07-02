İYİ Parti önerdi: Alican Sınır Kapısı'nın ismi 'Talat Paşa' olsun

18 Haziran'da yapılan TBMM Genel Kurulu'nda, DEM Parti Milletvekili George Aslan’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Talat Paşa anıtı yaptırmasını eleştirip Talat Paşa’ya “katil” demesi ve “Ermeni soykırımı” ifadelerini kullanması, Meclis’te tansiyonu yükseltmişti.

Bu sözleri kınamak için kürsüye çıkan İYİ Parti Milletvekili Şenol Sunat’ın konuşması, TBMM Başkanvekili ve CHP Milletvekili Tekin Bingöl tarafından kesilmişti.

Buna tepki gösteren TBMM Divan Katibi ve İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk, kürsüye yürüyerek masaya vurdu ve Bingöl’e “Tarafsız ol!” diyerek sert çıkmıştı.

Yaşanan olayların ardından, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve 28 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinde, Talat Paşa'nın adının Ermenistan'a açılan Alican Sınır Kapısı'na verilmesi önerildi:

Tarih, yalnızca olup bitenlerin kaydı değildir; aynı zamanda milletlerin kimliğini inşa eden, hafızasını diri tutan ve gelecek nesillere aktarılan büyük mücadelelerin, büyük liderlerin ve büyük fikirlerin mirasıdır. Bu mirası yaşatmak, devlet aklının olduğu kadar, millet vicdanının da en temel sorumluluğudur. İşte bu sorumluluğun bir gereği olarak; önemli sınır kapılarımızdan biri olan Alican Sınır Kapısı'nın, 'Talat Paşa Sınır Kapısı' olarak yeniden adlandırılması, tarihimize, bağımsızlık mücadelemize ve milli hafızamıza sahip çıkma iradesinin somut bir tezahürü olacaktır. Talat Paşa, Türk milletinin kader çizgisinin en sert virajlarında Devletin sorumluluğunu omuzlayan, imparatorluk enkazı altından bir milletin varlık bilincini yeniden ayağa kaldıran öncü şahsiyetlerden biridir. Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde sadrazamlık görevinde bulunmuş, yalnızca siyasi bir lider değil; aynı zamanda milletin varlık ve beka mücadelesinin mimarlarından biri olmuştur.

"SINIR KAPISININ TALAT PAŞA'NIN İSMİYLE ANILMASI SAYGI NİŞANESİDİR"

Talat Paşa'nın hayat hikayesinin anlatıldığı teklifin devamında şu ifadelere yer verildi: