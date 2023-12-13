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ANKA

TBMM Genel Kurulu'nda konuşma sırasında fenalaşan Hasan Bitmez, İsrail'e yönelik eleştirilerini dile getirdiği sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM'de rahatsızlanan ve yoğun bakıma alınan Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"Durumu ciddiyetini koruyor"

Karamollaoğlu, şunları söyledi:

Dün bütçe görüşmeleri esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez kardeşimizin tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Durumu ciddiyetini koruyor. 24 saattir dualarıyla destek olan, güç veren aziz milletimizden ve teşkilat mensuplarımızdan dualarını eksik etmemelerini istirham ediyorum. En kısa zamanda iyi haberler almayı ve kendisini tekrar aramızda görmeyi temenni ediyorum.