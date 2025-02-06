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DHA

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 6 Şubat depremlerinin ikinci yılına ilişkin açıklamalarda bulunan Kavuncu, hükümetin bu felaketi "asrın felaketi" olarak tanımladığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

Asıl felaketi yaratan deprem değil; denetimsizlik, kaçak yapılaşma, zayıf binalar ve yetkililerin ihmalkarlığıdır. Bu nedenle yaşananlar asrın felaketi değil, asrın ihmalidir. Çünkü önlenebilecek her ölüm bir cinayettir.

İstanbul’da olası bir depreme karşı merkezi ve yerel yönetimlerin acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

"CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ, DAR KAPSAMA SIKIŞTIRILMAMALI"

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapmayı planladığı ön seçime de değinen Kavuncu, mevcut sistemin yüzde 50+1 şartı nedeniyle ittifakları zorunlu kıldığını belirterek şu görüşü dile getirdi: