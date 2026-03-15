Kazakistan’daki anayasa referandumu içim İstanbul’da sandıklar kuruldu

Kazakistan’da anayasanın yaklaşık yüzde 80 oranında değiştirilmesini öngören referandum sabah saatlerinde başladı. Türkiye’de İstanbul başkonsolosluğu dahil olmak üzere dört farklı noktada sandıklar kuruldu. Büyük çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu binlerce Kazak vatandaşı, sandıklara yoğun ilgi gösterdi.

Oy verme işlemleri sabah 07.00’de başlarken, akşam 20.00’ye kadar devam edecek. Kazakistan Cumhuriyeti Başkonsolosu Nuriddin Amankul, referandumun ülke için tarihi öneme sahip olduğunu vurgulayarak vatandaşların oylarını kullanmasının kritik olduğunu belirtti.

İSTANBUL'DAKİ VATANDAŞLARDAN YOĞUN KATILIM

Kazak vatandaşı Arslan Ebubekir, referandum için İstanbul’a geldiklerini belirterek, “Her yeniliğin daha iyi olacağını düşünüyorum, güzel olacağını düşünüyorum” dedi.

Başka bir öğrenci ise, “Farklı bir şehirden seçim için İstanbul’a geldim. Biraz heyecanlıyım, ülkem için hayırlı olsun demek istiyorum. Herkesin iyi olmasını istiyor, o nedenle iyi olacak umarım” ifadelerini kullandı.

REFERANDUMUN ÖNEMİ

Referandum, Kazakistan anayasasında kapsamlı değişiklikleri öngörüyor ve halkın oyuyla karar verilecek. Türkiye’deki vatandaşlar da sandıklara akın ederek, anayasanın geleceğine katkıda bulunuyor.

Bu halk oylaması, Kazakistan dışında farklı ülkelerde de eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor ve ülke dışında yaşayan vatandaşların da katılımı sağlanıyor.