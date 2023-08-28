Kemal Kılıçdaroğlu: Tekrar aday olan başkanlarımız daha fazla oy alacak

Türkiye yerel seçimlere gidiyor.
Muhalefette ise ittifak dağıldı...
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin tek başına seçime gireceğini duyururken diğer partilere de tek başına seçime girme çağrısı yaptı.
CHP'de ise şiddetli değişim krizinin sonunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmayı göze alamayarak İBB'de tekrar aday olacağını açıkladı.
"Mevcut başkanlarla devam edeceğiz"
Cumhuriyet'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak mevcut CHP'li başkanlarda seçime gideceklerini duyurdu.
Partisinin araştırma yaptırdığını ve bu araştırmalara göre CHP'li başkanların tekrar aday olmaları durumunda daha fazla oyla seçileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, kimsenin de CHP'li başkanlara oy verdiği için pişmanlık duymadığını belirtti.
"Mevcut başkanlar daha fazla oy alacak"
Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:
"Yapılan araştırmalar, belediye başkanlarımızın tekrar aday olmaları halinde daha fazla oy alacaklarını gösteriyor.
CHP’li bir belediye başkanını seçtiği için pişman olan tek bir kent, ilçe, belde yok."