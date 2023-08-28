Kemal Kılıçdaroğlu: Tekrar aday olan başkanlarımız daha fazla oy alacak Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde tekrar aday olan CHP'li başkanların daha fazla oy alacaklarını ve CHP'li başkanlara oy verdiği için kimsenin pişman olmadığını söyledi.

ensonhaber.com

Türkiye yerel seçimlere gidiyor.

Muhalefette ise ittifak dağıldı...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin tek başına seçime gireceğini duyururken diğer partilere de tek başına seçime girme çağrısı yaptı.

CHP'de ise şiddetli değişim krizinin sonunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmayı göze alamayarak İBB'de tekrar aday olacağını açıkladı.

Gözden Kaçmasın Meral Akşener açıkladı: İyi Parti yerel seçimlere kendi kadrolarıyla girecek Haberin Detayları

"Mevcut başkanlarla devam edeceğiz"

Cumhuriyet'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak mevcut CHP'li başkanlarda seçime gideceklerini duyurdu.

Partisinin araştırma yaptırdığını ve bu araştırmalara göre CHP'li başkanların tekrar aday olmaları durumunda daha fazla oyla seçileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, kimsenin de CHP'li başkanlara oy verdiği için pişmanlık duymadığını belirtti.

"Mevcut başkanlar daha fazla oy alacak"

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: