Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'na: Kusura bakmayın protokol varmış Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile bakanlıklar ve MİT Başkanlığı konusunda yaptıkları gizli protokole ilişkin açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

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Türk siyaseti son dönemlerin en büyük skandallarından birini yaşadı.

14 Mayıs yenilgisinden sonra kapı kapı gezerek destek arayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile 28 Mayıs öncesi anlaşma sağlamıştı.

28 Mayıs'ta da hezimet yaşanmasının ardından Özdağ, yaptıkları gizli protokolü açıkladı.

Kılıçdaroğlu ile bakanlıklar ve MİT Başkanlığı konularında anlaştıklarını söyleyen Özdağ'ı Kılıçdaroğlu doğruladı.

Davutoğlu, skandalın patlmasından sonra konuşmalarını anlattı

Millet ittifakında büyük tepki çeken itiraftan sonra açıklamalar peş peşe geldi.

Gelecek Partisi'nden gelen “Bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasında mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur.” açıklamasından sonra Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, İsmail Saymaz'a konuştu.

Davutoğlu, Özdağ'ın açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu ile konuştuğunu ve aralarında geçen konuşmayı anlattı.

Davutoğlu, "Böyle bir protokol var mı? İçişleri Bakalığı ve üç bakanlık verildi mi?" sorularını yönelttiğini söyledi.

"Kusura bakmayın protokol varmış"

Davutoğlu aldığı cevabı ise şöyle anlattı: