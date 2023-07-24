Gelecek Partisi'nden Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli anlaşmasına tepki Gelecek Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, seçimin ikinci turu öncesinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bakanlıklar ve MİT Müsteşarlığı'nın Zafer Partisi'ne verileceğine yönelik gizli anlaşmaya tepki gösterilerek "siyasi ve ahlaki değeri yoktur" denildi.

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Türkiye, siyasi tarihinin en önemli seçimlerini mayıs ayında yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kesin ve ezici zaferi muhalefeti adeta yerle bir etti.

Tüm muhalif partilerde değişim rüzgarı estiren bu yenilgiden sonra muhalefetin adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 28 Mayıs ikinci tur seçiminden önce anlaşma sağladığı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında gizli bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın gizli anlaşması

Özdağ, katıldığı bir programda "Yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık." diyen Özdağ, CHP Sözcüsü Faik Öztrak tarafından yalanlandı.

Daha sonra bir TV programına katılan Kemal Kılıçdaroğlu ise, anlaşmayı doğruladı ve Öztrak dahil kimsenin bu anlaşmadan haberdar olmadığını söyledi.

Kamuoyuna bomba gibi düşen bu gelişmeden sonra Kılıçdaroğlu'na başta ittifak ortaklarından olmak üzere tepki yağdı.

Konuya ilişkin son olarak Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi'nden yazılı bir açıklama geldi.

"Ne siyasi ne de ahlaki değeri var"

Söz konusu anlaşmanın siyasi ve ahlaki değeri olmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: