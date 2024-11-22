Lavrov: ABD'de Demokratlar pislik yapmaya devam ediyor

AA & Ensonhaber

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, Belarus'un Brest şehrinde bir araya geldi. Görüşmede, yaptırımlara karşı önlem alınmasıyla ilgili bir dizi belge ve bildirinin imzalandığı açıklandı. İki bakan, toplantı sonrasında ortak bir basın açıklaması düzenledi.

"SAVAŞ KOŞULLARINA UYGUN FÜZELER KULLANDIK"

Basın toplantısında konuşan Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği saldırıda, savaş koşullarına uygun, nükleer olmayan hipersonik teknolojilerle donatılmış "Oreşnik" balistik füzesinin kullanıldığına dikkat çekti. Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin bu gelişmeden korkarak, Rusya'ya karşı silahsız kalmakla suçladığını belirterek, "Bu, gerçekliğe daha yakın olmanın faydalı bir sonuç olduğunu gösteriyor." dedi.

"DEMOKRATLAR BUGÜN DE PİSLİK YAPMAYA DEVAM EDİYOR"

Biden yönetiminin Ukrayna'ya sağladığı Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ve "Storm Shadow" uzun menzilli seyir füzeleriyle gerçekleştirilen saldırıları değerlendiren Lavrov, “Burada, gelecek yönetimlere olabildiğince kötü bir miras bırakma çabası var.” ifadesini kullandı.

Lavrov, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 2016’da Trump göreve başlamadan önce Rus diplomatları sınır dışı etmesine atıfta bulunarak, "Demokratların pislik yapma çabaları bugün de devam ediyor." dedi.

RUSYA'NIN NÜKLEER DOKTRİNİ

Rusya'nın nükleer doktrininde yapılan güncellemeye de değinen Lavrov, bu yeni doktrinin, Rusya-Belarus Birlik Devleti çerçevesindeki anlaşmalarla uyumlu hale getirildiğini belirtti.

Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov ise, Batı'nın Belarus’a yönelik baskı uygulayarak, yıkıcı eylemlerde bulunduğunu belirterek, "Bu durum, Belarus devletinin varlığı boyunca süregeldi." ifadelerini kullandı.