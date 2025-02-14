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İHA

Lübnan'ın İran uçağının Beyrut'a inişine izin vermemesine tepki gösteren Hizbullah destekçileri, Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na giden ana yolu trafiğe kapattı, havalimanı girişinde lastikleri ateşe verdi.

İRAN UÇAĞINA İNİŞ İZNİ VERİLMEDİ

Yerel saatle 14.30'da kalkış yaparak Beyrut'a gelmesi planlanan bir uçak, iniş için gerekli izni alamadı.

Lübnan, Mahan Hava Yolları'na ait İran'dan başkent Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na gelmesi beklenen uçağa izin vermeyince tepki gecikmedi.

TAHRAN'DA MAHSUR KALDILAR

Bunun üzerine uçak, Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalkış yapamadı.

Bu nedenle uçuşun iptal edildiği ve onlarca Lübnanlı yolcunun Tahran'da mahsur kaldığı belirtildi.

HİZBULLAHÇILAR YOLU KAPATTI

Lübnan yönetiminin İran uçağının inişine izin vermemesine tepki gösteren Hizbullah destekçileri, havaalanına giden yolu kapattı.

HAVALİMANI GİRİŞİNDE LASTİK YAKTILAR

Hizbullah bayrakları ve marş çalan destekçileri, havaalanı girişinde lastikleri ateşe verdi.

Lübnan ordusu öfkeli protestoculara müdahale etti.

ORDU SÖZCÜSÜNDEN KAÇAK PARA TAŞIMACILIĞI İDDİASI

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün, Hizbullah'ı silahlandırmak için kullanılan parayı sivil uçuşlar aracılığıyla taşımak için Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nı kullandığını iddia etmişti.

DAHA ÖNCE DE İNCELENMİŞTİ

Ocak ayında da diplomatik heyeti taşıyan bir İran uçağında inceleme yapılmış, bu durum Hizbullah ve destekçileri arasında tepkiye yol açmıştı.