Mehmet Aslantuğ TİP'ten milletvekili adayı oldu Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, oyuncu Mehmet Aslantuğ'un milletvekili adaylık tekliflerini kabul ettiğini duyurdu.

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14 mayıs seçimi öncesi partilerin milletvekili adayları netleşmeye başlıyor.

Adaylık başvuruları sona ererken sanat ve spor camiasından birçok isim partilerle anıldı.

Bunların bir kısmı adaylık iddialarını yalanlarken bir kısmı da doğruladı.

Bugün ise dikkat çekici bir isim daha siyasete atıldı.

TİP'ten aday oldu

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, oyuncu Mehmet Aslantuğ'un 14 Mayıs seçimlerinde partisinin milletvekili adayı olacağını duyurdu.

Twitter'da bir mesaj paylaşan Baş, Aslantuğ'a milletvekilliği teklifini kendilerinin yaptığını söyledi ve kabul ettiği için ünlü oyuncuya teşekkür etti.

Aslantuğ, geçtiğimiz günlerde TRT'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinden ayrıldığını açıklamıştı.