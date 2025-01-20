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Haber Merkezi

Donald Trump, bugün ABD'nin 47. Başkanı olarak göreve başlamak için yemin etti.

Yeni başkan Trump, Washington'da düzenlenecek törenle resmen göreve adım attı.

TRUMP, BEYAZ SARAY ÖNÜNDE BIDEN TARAFINDAN AĞIRLANDI

Yemin töreninden önce, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da selefi Joe Biden ve eşi Emily tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

SOĞUK HAVA NEDENİYLE YEMİN TÖRENİ KAPALI ALANDA YAPILDI

Başkentteki dondurucu soğuklar nedeniyle, bu yılki yemin töreni, 1985'te Ronald Reagan’ın yemin töreninden sonra ilk defa ABD Kongresi’nde kapalı bir mekânda gerçekleştirildi. Hava sıcaklıklarının eksi 11 dereceye kadar düşmesiyle, geleneksel açık hava etkinlikleri yerine kapalı alanda tören yapıldı.

Washington’daki tören, Türkiye saatiyle 17.30 civarında başladı ve Trump’ın yemin etmesi, TSİ 20.00’de gerçekleşti.

TRUMP, ŞAPKASI NEDENİYLE MELANIA'YI ÖPEMEDİ

First Lady Melania Trump'ın kıyafeti de çok konuşuldu. Melania'nın giydiği şapka dikkat çekerken, Donald Trump, şapka nedeniyle eşini öpmekte zorlandı.

