Merz: Türkiye'ye Eurofighter Typhoon satabiliriz

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Londra’da bir araya gelerek önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İkili, toplantının ardından ortak basın açıklaması yaptı.

"TÜRKİYE'YE EUROFIGHTER SATMAK DÜŞÜNCEMİZ VAR"

Bir gazetecinin Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Türkiye’ye ihracatıyla ilgili sorusuna Almanya Başbakanı Merz, “Henüz ihracat izinleri konusunda karar vermedik, ancak bu lisansı mümkün kılacak olumlu bir karara doğru ilerliyoruz. Hangi ülkeleri düşündüğümüz konusunda ise şu anda açıklama yapmayacağım” yanıtını verdi.

"ALMANYA DA UKRAYNA'YA SİLAH VERMEYE HAZIR"

Merz, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya silah sağlamaya hazır olduğunu anımsatarak, “ABD, bu destek için Avrupa ortakları tarafından finanse edilen bir sistem hazırlıyor. Almanya da katkı sunmak istiyor. Bu adım, Putin üzerindeki barış müzakerelerine başlama baskısını artıracak ve sonunda barışın sağlanmasına katkı verecek. Avrupa ve ABD’nin güvenlik politikalarında aynı çizgide olduğunu gösteriyor” dedi.

Merz, Ukrayna’ya hava savunma sistemleri ve diğer askeri malzemelerin teslimatına yönelik savunma bakanları arasında görüşmelerin sürdüğünü, nakliye ve kurulumun zaman alacağını ancak ABD’nin bu konuda somut adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti.

UKRAYNA SAVAŞI VE GAZZE'DEKİ İNSANİ KRİZ

Starmer, görüşmede bugün imzalanan anlaşma ile İngiltere-Almanya ilişkilerinde yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti. Ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze’de yaşanan insani kriz gibi kritik konuları ele aldıklarını belirtti. Gazze’deki durum için “Korkunç şartları görüştük. Ateşkes için iş birliği yapıyoruz, rehine krizinin çözümü ve insani yardımın hızlı, titiz şekilde ulaştırılması için çabalıyoruz” dedi.

Starmer, Ukrayna’ya askeri desteğin artırılması gerektiğini vurgulayarak, “İlk hedefimiz Putin’i koşulsuz ateşkes masasına oturtmak. Ukrayna’nın güçlü bir müzakere pozisyonu için gerekli askeri kaynakları sağlamalıyız. Kalıcı barış ve ateşkesin devamı için ne gerekiyorsa yapmalıyız. ABD ve diğer müttefiklerle bu hedefe ulaşmaya devam edeceğiz çünkü güvenliğimiz Ukrayna’nın güvenliğiyle doğrudan bağlantılı” ifadelerini kullandı.