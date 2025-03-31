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Haber Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde geleneksel bayramlaşma programını düzenledi. Bayram coşkusunun siyaset arenasına da taşındığı programda, MHP’nin kabul heyeti Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK Üyesi Turan Şahin ve MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir’den oluştu.

Diğer siyasi partilerle gerçekleştirilen bayramlaşma ziyaretlerinde ise Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK Üyesi Esma Özdaşlı ile MYK Üyesi Şahin Kartal yer aldı.

MHP’de bayramlaşma trafiği saat 09.00’da Demokratik Sol Parti (DSP) heyetinin ziyaretiyle başladı. Ardından Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile bayramlaşmalar devam etti. Aynı saatlerde MHP heyeti de bu partilere karşılıklı ziyaretlerde bulundu.

DEM PARTİ'DEN SİYASİ PARTİLERE BAYRAM ZİYARETİ

Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM Parti) de Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partilere yönelik bayramlaşma ziyaretlerini gerçekleştirdi. Partinin bayramlaşma heyetinde Sözcü Ayşegül Doğan, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ve Halklar ve İnançlar Komisyonu Üyesi Zeyno Bayramoğlu yer aldı.

DEM Parti’nin ziyaret ettiği partiler arasında AK Parti, MHP, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi bulunuyor. Karşılıklı bayramlaşmalar, siyasi partiler arasındaki diyaloğun sürdürülmesine katkı sağladı.