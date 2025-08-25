MHP'den Hacıbektaş Külliyesi'ne özel klip

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi için özel bir türkü hazırlattı.
"CANLARIN TÜRKÜSÜ"
Türkü, Canfer Balçık tarafından kaleme alınırken, müziği İsmail Altunsaray tarafından bestelendi ve Elif Buse Doğan tarafından seslendirildi.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
MHP, türküyü sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Ayrıca, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız da sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak türküye ilişkin açıklamalarda bulundu:
MHP Genel Başkanımızın, Hacıbektaş'ta hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi'ne ithafen kaleme alınan bu türkü, Alevi-Sünni kardeşliğini, milli birliği ve canların ortak yüreğini anlatıyor. Bu eser, aynı sofrada, aynı gönülde buluşanların türküsüdür.
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ
Durudur dilimiz, kırk kapı açar / El ele verince kalmayız naçar /Her can vatan için serinden geçer / Bengi bir vatanın bekçileriyiz. / Canlardan mirastır bu ülke bize / Canımız fedadır Türkiye'mize / Birken bin oluruz, gerek yok söze / Nice yüzyılların öncüleriyiz. / Bağlıyız hem vatan, hem Ehl-i Beyt'e / Bu mübarek mülke, Cumhuriyet'e / Düşmeyiz zillete ya da gaflete / İki Mustafa'nın izcileriyiz. / Aynıdır yönümüz, kıblegahımız / Şaşmaz terazimiz, yok tamahımız / Hep doğruya doğru güzergahımız / Hakk'ın adaletin gözcüleriyiz. / İnsanoğlu yazar kökte, künyede / Ayrışmaya yer yok, sağlam bünyede / Hak bizi gözetsin iki dünyada / Bektaş-ı Velî'nin elçileriyiz. (Ay ile Güneş'in elçileriyiz).