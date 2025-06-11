Milli Savunma Bakanı Güler, BAE'li mevkidaşı ile görüştü

İHA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) diplomatik görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Güler, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Mubarek Fadhel Al Mazrouei ile bir araya geldi.

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede, Türkiye ile BAE arasındaki savunma alanındaki ikili ilişkiler ele alınırken, bölgesel güvenlik meseleleri üzerine de kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Taraflar, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi yönünde karşılıklı irade beyan etti.