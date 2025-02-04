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AA & Ensonhaber

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Ankara ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek ortak bir basın toplantısı düzenledi. Görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Abdulati, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin kendisi için büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu ifade etti.

Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılına denk gelen bu ziyaretin, iki ülke arasındaki köklü tarihî bağları ve kardeşlik ilişkilerini daha da pekiştirdiğini belirten Abdulati, ortak vizyon ve misyon doğrultusunda bölgesel ve uluslararası meselelerde iş birliğinin güçleneceğini söyledi.

Türkiye ile Mısır arasında ticaret hacminin 8,8 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Abdulati, bu rakamın artırılması ve 15 milyar dolarlık hedefin yakalanması için iki ülkenin kararlılıkla çalışması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, enerji ve turizm alanlarında iş birliğinin önemine dikkat çekerek, yatırımcıları destekleme konusunda süregelen çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Mısır Turizm Bakanı’nın Türkiye’yi ziyaret ettiğini ve bu çerçevede Mısır’a ait bazı tarihi eserlerin iade edilmesinin büyük bir memnuniyet yarattığını dile getiren Abdulati, Türk makamlarına gösterdikleri hassasiyet için teşekkür etti.

GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN ORTAK ÇABA

Bakan Abdulati, Türkiye ile Mısır’ın ortak gündemlerinden birinin de Gazze olduğunu belirterek, bölgedeki son gelişmelerin detaylı bir şekilde ele alındığını ifade etti.

Ateşkes sürecinin uzun müzakereler sonucunda sağlandığını hatırlatan Abdulati, şunları söyledi:

Sayın Bakan Fidan ile yaptığımız görüşmede, ateşkes anlaşmasının tüm maddelerinin eksiksiz uygulanması konusunda ortak çalışma yürütme kararı aldık. Türkiye ve Mısır, bu konuda güçlü bir görüş birliğine sahip.

Gazze’de barışın sağlanması için siyasi iradenin önemini vurgulayan Abdulati, üç aşamadan oluşan ateşkes sürecinin kesintisiz sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Aynı zamanda, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgedeki kalıcı barış için kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Filistin halkının kendi topraklarında yaşama hakkını kararlılıkla savunduklarını belirten Abdulati, Gazze’deki yıkımın giderilmesi ve yeniden imar sürecinde Türkiye’nin verdiği desteğin kritik olduğunu kaydetti. Bu çerçevede, Filistin halkına yönelik uluslararası desteği artırmak amacıyla Mısır'da geniş kapsamlı bir konferans düzenlenmesinin planlandığını açıkladı.

SURİYE VE LİBYA'DA İSTİKRAR MESAJI

Suriye meselesine de değinen Abdulati, ülkenin güvenliği, toprak bütünlüğü ve halkın refahının Mısır için bir öncelik olduğunu belirtti:

Suriye’nin uluslararası arenada ve Arap dünyasındaki etkin rolüne geri dönmesini istiyoruz. Kapsayıcı bir çözüm ve terörle mücadele konusunda iş birliğini artırmalıyız.

Libya’daki gelişmelere ilişkin ise, ülkede bir an önce seçimlerin yapılması, devlet kurumlarının güçlendirilmesi ve yabancı savaşçıların varlığının sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Libya’da güvenlik ve istikrarın sağlanması adına Türkiye ile iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

LÜBNAN, AFRİKA VE SU GÜVENLİĞİ KONULARI

Lübnan’daki siyasi gelişmelerin de toplantıda ele alındığını belirten Abdulati, ülkede Joseph Avn’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ve Nevvaf Selam’ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin, istikrara yönelik kritik adımlar olduğunu dile getirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının uygulanması gerektiğini vurguladı.

Afrika Boynuzu'ndaki güvenlik meselelerine dair de ortak bir bakış açısına sahip olduklarını belirten Abdulati, su güvenliği konusunun Mısır için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Son olarak, Mısır’ın Türkiye ile ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını yineleyen Abdulati, iki ülkenin karşılıklı çıkarları doğrultusunda iş birliğini artıracağını vurguladı.